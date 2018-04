535.829 proefdieren gebruikt in één jaar

In 2016 werden in België precies 535.829 dieren gebruikt voor wetenschappelijke experimenten. Er gaan steeds meer stemmen op om het aantal dierproeven fors in te perken, maar wetenschappers vinden dat een slecht idee. “We zijn geen beulen die voor ons plezier experimenten uitvoeren”, klinkt het.

De meeste dierproeven dienen om een remedie te zoeken tegen kanker. Ook worden proefdieren ingezet om ziektes te onderzoeken die het zenuwstelsel aantasten of om psychische of mentale ziektes te bestuderen. “Ontzettend veel onderzoek naar levensbedreigende ziektes is enkel mogelijk dankzij proefdieren”, zegt Jeroen Aerts van Infopunt Proefdieronderzoek.

Knaagdieren

Onderzoekers hebben in 2016 vooral knaagdieren en konijnen ingezet voor wetenschappelijke proeven. Apen werden nauwelijks gebruikt en ook honden en katten vormen slechts een minderheid;

Nog van deze tijd?

Toch wordt in heel Europa de vraag gesteld of dierenproeven nog van deze tijd zijn. Eind vorig jaar besliste de Brusselse regering nog dat het aantal proefdieren tegen 2025 met een derde gedaald moet zijn.

Wetenschappers betreuren dat er zoveel misverstanden bestaan over dierenproeven. “We zijn geen beulen, maar schenken net veel aandacht aan ethisch omgaan met dieren in experimenten”, zegt Aerts. “Bovendien bestaan er vandaag al veel regels en procedures die ervoor zorgen dat alles ethisch en correct verloopt.”

Er zijn zelfs zoveel regels dat wetenschappers steeds meer tijd spenderen met het invullen van papierwerk en het doorlopen van administratieve procedures. Ook het een ethisch comité kijkt voortdurend mee over hun schouder.

Cruciaal

Aerts hoopt bovendien dat het draagvlak voor dierenproeven bij het brede publiek vergroot kan worden. "Het is goed dat er veel aandacht gaat naar dierenwelzijn, maar men mag de mensen ook weleens vertellen hoe cruciaal de experimenten zijn voor de mensheid. Als een proef op tienduizend muizen ervoor kan zorgen dat we een stap dichter komen tegen een remedie voor kanker of alzheimer, zijn we het dan niet moreel verplicht om die proef uit te voeren?"