50.000 kerstcadeaus al terug in winkel

Bpost heeft op 26 december en 2 januari een recordaantal teruggestuurde pakjes verwerkt. Het gaat telkens om zo'n 25.000 stuks. Dat is een absoluut record, schrijft Het Nieuwsblad.



Volgens handelsfederatie Comeos is het terugsturen van kerstcadeautjes een nationale sport geworden in ons land. “Zeven op de tien klanten doen het, soms eenmalig, soms meerdere keren per jaar”, zegt woordvoerder Hans Cardyn van Comeos in de krant. Op 26 december en 2 januari was dat zelfs 65 procent meer dan op een gemiddelde dag.

Terugsturen beperken

Pakjes terugsturen is een enorme troef voor webshops. Comeos waarschuwt wel. “Het is uiteraard beter als we het terugsturen kunnen beperken. Een pakje terugsturen betekent niet alleen extra kosten voor de handelaar, maar heeft ook een impact op het milieu."