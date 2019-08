500 treinreizigers stranden in hitte in Loppem en Lichtervelde

Door een probleem met de bovenleidingen staan twee treinen stil in Lichtervelde en Loppem, in West-Vlaanderen. In totaal moeten daardoor ongeveer 500 reizigers geëvacueerd worden, zo meldt spoorwegmaatschappij NMBS. En er zou geen airco gewerkt hebben in de treinen.

De problemen begonnen volgens de NMBS rond 11.20 uur. Tussen Roeselare en Brugge en tussen Tielt en Diksmuide was het treinverkeer onderbroken. Omdat er geen stroom was, liep de temperatuur in de geblokkeerde treinen op. Volgens de lokale politie is er van gewonden geen sprake.

De trein in Lichtervelde, onderweg van Kortrijk naar Brugge, stond dicht bij het station. De reizigers van die trein zijn al naar het station van Lichtervelde begeleid, meldt spoorinfrastructuurbegeleider Infrabel. De trein in Loppem was onderweg van Brussels Airport naar Oostende. Die reizigers zouden rond 12.30 uur in bussen kunnen stappen.