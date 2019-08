50 chiroleden besmet met tropische bacterie na kamp

50 chiroleden uit Lovendegem zijn allemaal ziek geworden na een kamp in de Ardennen. Vier moesten zelfs even in het ziekenhuis blijven met koorts. Ze bleken besmet met de erg besmettelijke tropische shigellabacterie, die waarschijnlijk van vakantie werd meegebracht door één van de kinderen.

De in totaal 150 leden van Chiro Luvand verbleven vlak bij Libramont, toen verschillende kinderen plots ziek werden. “Ze kregen buikgriep, hadden last van diarree”, legt Michael Tubex van Chiro Vlaanderen uit. “Twee kinderen werden naar een arts gestuurd en twee naar het ziekenhuis.”

Na het kamp werden nog veel meer kinderen ziek. In totaal werden 50 chiroleden getroffen, vier kinderen moesten naar het ziekenhuis. “Na het kamp zijn vier kinderen opgenomen in het ziekenhuis, omdat ze naast diarree en krampen ook last hadden van koorts”, aldus Tubex. Intussen zijn ze allemaal weer thuis.

De kinderen bleken besmet met de shigellabacterie. Waarschijnlijk werd die tropische bacterie door een van de kinderen uit een eerdere vakantiebestemming meegebracht.