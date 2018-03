5 vrouwen naar cel in terreurzaak

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Bouchra A., Tatiana W. en Kaoutar B. veroordeeld tot vijf jaar cel en 6.000 euro boete voor hun deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. De rechtbank beval ook hun onmiddellijke aanhouding.

De drie Antwerpse vrouwen lieten verstek gaan op hun proces. Van Bouchra A. en Tatiana W. is geweten dat ze momenteel met hun kinderen in een kamp in het noorden van Syrië verblijven en dat ze maar al te graag terug naar België zouden willen komen.

Advocaat Walter Damen, die sinds enkele uren voor beide vrouwen optreedt, verzette zich niet tegen de vordering van de federale magistraat voor hun onmiddellijke aanhouding. "Ik hoop dat de autoriteiten er alles aan gaan doen om hen terug te halen. Ze zijn bereid hun verantwoordelijkheid op te nemen."