5% meer verkoop op eerste koopjesdag

De winterkoopjes zijn vandaag, ondanks het stormweer, positief verlopen. Dat zeggen althans verschillende sectorfederaties zoals Comeos en Unizo (Mode Unie). De verkoop kwam door het winderige weer wat traag op gang, maar uiteindelijk konden de meeste modewinkeliers gemiddeld zo'n 5 procent meer verkopen dan op de eerste soldendag vorig jaar, klinkt het.

Pas vanaf de middag werd het druk in de meeste winkelstraten. De shoppingcentra, waar kooplustigen geen last hadden van de wind, waren eveneens in trek. "Er was minder volk in de winkelstraten, maar er waren meer kopers en zij die kochten, spendeerden meer dan vorig jaar", zegt Dominique Michel van Comeos.

"Veel consumenten hebben bewust gewacht tot de start van de solden om -dan pas- grotere en duurdere winterstuks zoals jassen en dikke truien aan te kopen", stelt Isolde Delanghe, directeur Mode Unie vast. Volgens haar koopt de klant ook zeer gericht. "Hij gaat op zoek naar basisstukken om zijn garderobe verder aan te vullen."

Voorbode?

Eerder raakte al bekend dat de koopjes met grote kortingen van 30 à 50 procent zouden starten. Heel wat winkeliers zaten immers met grotere voorraden dan vorige keer.

De eerste dag was dus positief, maar het is niet zeker dat dit voor de rest van de maand het geval zal zijn. Veel zal afhangen van het weer, waarbij vooral lagere temperaturen de verkoop van winterstukken zouden moeten aanzwengelen.