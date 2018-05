5 last minute cadeaus voor mama

Wie nog geen cadeau heeft voor Moederdag, kan maar beter dringend op zoek gaan. Maar wat kan je op het laatste nippertje nog kopen? VTM NIEUWS lijst enkele cadeaus op die je nog last minute tevoorschijn kan toveren.

Geniet je mama van momenten met het gezin? Schenk haar dan eens een wandeling of een picknick met het hele gezin? Het bedrag dat je normaal aan een cadeau zou spenderen, kan je dan investeren in het goede doel. SOS Kinderdorpen heeft een webshop waarop je een warm moment, zoals een avond gezelschapsspelletjes spelen, kan kopen in plaats van een fysiek cadeau.

Prijs: 25 tot 40 euro

Als je moeder graag op stap gaat, kan je haar plezieren met een wijnproeverij in het kasteel van Genoelselderen. Ze krijgt eerst een rondleiding door het kasteel en het park met zijn eeuwenoude bomen. Nadien kan je mama genieten van de verschillende wijnen die op het kasteel worden gemaakt. Net te laat om de bon zelf te ontvangen in de bus? Je krijgt een filmpje in je mailbox waarop je mama haar cadeau al kan zien.

Prijs: 24 euro per persoon; een bezoek bestellen, doe je hier



Is je mama iets avontuurlijker? Dan laat ze misschien met plezier enkele roofvogels vliegen. Na een introductie over de roofvogels, mag jouw moeder zelf aan de slag en krijgt ze de imposante dieren op haar hand. Je krijgt meteen een filmpje dat je aan je mama kan laten zien. Het cadeau zelf krijgt ze even later in de brievenbus.

Prijs: 55 euro per persoon; bestellen kan hier



Hou je het liever iets goedkoper en persoonlijker? Dan kan je zelf een bonnenboekje maken voor je mama. Maak enkele kaartjes met daarop dingen waarmee je ze blij kan maken, zoals een ontbijt op bed, een taxirit of een poetsbeurt. Niet ze bij elkaar of stop ze in een doosje en klaar is Kees. Je mama kan dan zelf kiezen wanneer ze de bonnen gebruikt.

Prijs: helemaal gratis; hier en hier kan je alvast wat inspiratie opdoen

Houdt je mama van make-up en verzorgingsproducten, maar wil je niet voor de zesde keer haar lievelingsparfum kopen? Doe haar dan een abonnement op BLUX cadeau. Snel besteld én je mama krijgt elke twee maanden een box cadeau vol verzorgingsproducten. Zondag zelf heb je dan misschien niet het strafste cadeau klaar, ze kan er wel nog een heel jaar van genieten.

Prijs: 29,95 euro; abonneer je mama hier