5 jaar cel voor tandarts die klanten aanrandde

De correctionele rechtbank van Brussel heeft een tandarts uit Ganshoren veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf, deels met uitstel, voor seksueel misbruik op drie patiëntes in 2012 en 2013. De beroepsorde van tandartsen kan nu op basis van het vonnis beslissen de man te schorsen uit zijn ambt.

De rechtbank oordeelde dat de beklaagde, een 48-jarige tandarts werkzaam in Ganshoren, schuldig is aan verkrachting van een van zijn patiënten en aan aanrakingen van twee andere patiëntes, in 2012 en 2013. De man werd veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf, waarvan twee jaar met uitstel. De man ontkende de aantijgingen.

Meerdere klachten

Het parket van Brussel besliste de tandarts te vervolgen nadat in 2012 en 2013 meerdere klachten waren ingediend wegens seksueel misbruik. Volgens het onderzoek was een patiënte door de arts verkracht in de tandartsstoel nadat ze was verdoofd. Ze had een sterkere verdovende dosis gekregen dan nodig voor de voorziene verzorging.

"Mijn cliënte is de enige die werd verkracht door de beklaagde. We hebben een morele schadevergoeding van 7.500 euro bekomen en zijn tevreden over het uitgesproken vonnis. We zullen het vonnis opsturen naar de orde, omdat we niet geloven dat zij al op de hoogte zijn terwijl de tandarts nog steeds praktijk houdt in Ganshoren en andere vrouwen slachtoffer kunnen worden", aldus advocate Cécile Kenis.

Ook al in 2007 verdacht

De tandarts maakte zich volgens het onderzoek ook schuldig aan aanrakingen op twee andere, eveneens verdoofde patiëntes. Zij kregen 2.000 euro morele schadevergoeding toegekend. De man werd in 2007 al verdacht van seksuele agressie - hij had destijds een praktijk in Namen - maar toen volgde geen rechtsvervolging.