4.700 ijsberen nemen duik in Noordzee in Oostende

4.700 mensen hebben vandaag het jaar ingezet met een frisse duik in de Noordzee in Oostende. Problemen waren er niet tijdens deze editie van de jaarlijkse nieuwjaarsduik, zo meldt de organisatie kort na afloop.

Om 15 uur werd de menigte door burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) losgelaten voor een verkwikkende duik in de Noordzee. Echt duiken mocht weliswaar niet. De stevige wind en de woelige zee noopten de organisatie ertoe om de deelnemers aan te manen niet dieper dan heuphoogte in zee te gaan. “Alles is heel vlot verlopen en problemen waren er niet. Ondertussen zijn de vele ijsberen zich weer aan het opwarmen”, aldus Lieze Lamotte van de organisatie.

Elders langs de kust vonden er vandaag eveneens nieuwjaarsduiken plaats, onder meer in Bredene en in Wenduine. Ook daar werden extra veiligheidsmaatregelen genomen door het weer.