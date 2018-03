467 honden gestolen in 2017

Vorig jaar zijn in ons land 467 honden gestolen. Dat is veertig procent meer dan in 2016, maar niemand kan die opvallende stijging verklaren. Dieven zijn vooral geïnteresseerd in kleine rashonden, want die kunnen tot 5.000 euro opbrengen.

Van de 467 honden die in 2017 gestolen werden, hebben slechts 174 mensen hun huisdier teruggevonden. Dieven hebben het vooral gemunt op echte rashonden, zoals chihuahua’s, die tot 5.000 euro kosten en kunnen doorverkocht worden. Ook keeshonden en Amerikaanse staffords worden vaak gestolen.

Chippen

De beste manier om je hond terug te kunnen vinden is hem laten chippen. Daarbij wordt bij het dier een Dog ID ingebracht, waardoor dieren en baasjes na diefstal verenigd kunnen worden.

Bij sommige verzekeringsmaatschappijen zit hondendiefstal in de brandverzekering, maar de hond terugvinden is natuurlijk veel meer waard.