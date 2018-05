453 schoolkinderen kregen salmonella

De salmonellabesmetting op Oost- en West-Vlaamse scholen brengt de teller ondertussen op 453 zieke kinderen in 44 scholen, zo meldt het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Alle kleuter- en lagere scholen bestelden hun maaltijden bij dezelfde traiteur uit Harelbeke. Vorige week stond het aantal nog op 118. De besmetting zou wel onder controle zijn.

Vorige week raakte bekend dat veertien jonge kinderen in het Sint Andriesziekenhuis in Tielt werden opgenomen met een salmonellavergiftiging. De kinderen zaten op school in Pittem en Meulebeke. Snel werd duidelijk dat de bron van de besmetting bij een cateringbedrijf uit Harelbeke lag, dat maaltijden levert aan scholen in de regio.

Uitbraak onder controle

"Het aantal zieke kinderen en scholen blijft stijgen, omdat we nog dagelijks gegevens binnenkrijgen van de centra voor leerlingenbegeleiding, huisartsen en ziekenhuizen die we controleren en met elkaar vergelijken" vertelt Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid. "Het gaat gelukkig meestal niet om nieuwe zieken, maar om kinderen die vorige week ziek geworden zijn. De uitbraak van besmetting lijkt nu onder controle te zijn."

Traiteur blijft gesloten

Het FAVV, het federaal voedselagentschap, onderzoekt hoe de besmetting in de voeding kon terechtkomen. De controleurs namen in totaal 79 stalen van alle grondstoffen bij de traiteur. "Van 65 stalen hebben we reeds de resultaten, deze waren allemaal conform. We wachten nog op enkele laatste resultaten van het labo", aldus Dorine Van Geert van het FAVV. De traiteur blijft nog gesloten tot alle resultaten bekend zijn.

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid benadrukt dat het voor scholen belangrijk blijft om extra aandacht te hebben voor een goede hygiëne, zoals de kinderen goed de handen laten wassen voor het eten en na toiletbezoek en de sanitaire blokken goed schoonmaken.