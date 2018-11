450.000 bedienden krijgen hoger loon in 2019

Zowat 450.000 bedienden en kaderleden in de privésector krijgen op 1 januari 2,17 procent opslag. Dat komt door de indexering van hun lonen. Samen met die van vorig jaar, gaat het om de hoogste indexering sinds 2013. Het getal ligt ook veel hoger dan in de ons omringende landen.

Doordat het leven de laatste jaren zoveel duurder is geworden, ligt de indexering al voor het tweede jaar op rij erg hoog. Vooral de prijs voor energie is een stuk gestegen. Volgens HR-bedrijf Acerta zouden de brutolonen van zeker een kwart van de bedienden daardoor met 2,17% stijgen. Ter vergelijking: in 2017 bedroeg de inflatie nog 1,83 procent en in de periode daarvoor was er een indexstop.

Het is dan maar de vraag of we blij moeten zijn met zo'n hoge inflatie. Dirk Wijns, directeur van Acerta zegt van niet. "Het betekent dat de producten die we kopen alsmaar duurder worden." De verhoging geldt in elk geval voor heel wat bedrijven die onder dat paritair comité vallen, zoals bedrijven uit de adviessector, consultancysector, IT-bedrijven etc.

Voorspelling

Als je gehuwd bent, twee kinderen hebt en een brutoloon van 3.000 euro per maand krijgt, verdien je vanaf januari 3065 euro. Dat betekent dat je netto zo'n 27 euro extra per maand verdient. Het gaat dan wel om een voorspelling, het cijfer van Acerta veronderstelt dat de index in december niet meer verandert.

De indexering betekent tegelijk ook dat er voor nog extra loonopslag misschien minder ruimte zal zijn.