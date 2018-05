450 jobs weg bij groep Mestdagh

De supermarktgroep Mestdagh gaat grondig herstructureren. Dat bevestigt de directie aan VTM NIEUWS. Zo worden er 450 jobs geschrapt, zal er zondagswerk geïntroduceerd worden en wordt de betaalde koffiepauze afgeschrapt.

Mestdagh is vooral bekend als franchisenemer van Carrefourwinkels in Wallonië en heeft daarnaast nog een dertigtal andere winkels. Het bedrijf maakte 35 miljoen verlies in de afgelopen vijf jaar, zegt de directie aan VTM NIEUWS. Begin maart kwam er nog een nieuwe Franse CEO, maar die kon het tij niet keren, met deze gevolgen.

Daarom heeft de directie vanmorgen op een bijzondere ondernemingsraad de nieuwe plannen voorgesteld, waarbij er stevig gesnoeid zal worden in de kosten. Daarom zullen er 450 jobs verdwijnen. Het bestuur wil naakte ontslagen vermijden en werkt daarom aan een prepensioenplan, maar daarvoor het heeft de goedkeuring nodig van de regering.

Naast Carrefour en Lidl, is Mestdagh nu de derde retailer die gebukt gaat onder economische problemen.

