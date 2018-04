42.000 Vlamingen hebben autisme

In Vlaanderen hebben ongeveer 42.000 mensen een of andere vorm van autisme. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Vereniging Autisme, op deze Wereldautismedag. Bij één geboorte op de 150 is er sprake van autisme. Het wordt nu vaker vastgesteld dan tien jaar geleden. Dat heeft twee oorzaken, zegt Kathy De Meyere van de Vlaamse Vereniging Autisme.



Autisme nog vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Het gaat om drie à vier jongens tegenover één meisje. Sommige onderzoekers vermoeden dat het bij meisjes minder gerapporteerd wordt. Meisjes zouden makkelijker in staat zijn hun autisme te camoufleren.

De Meyere vermoedt dat autisme vandaag meer vastgesteld omdat de denkstijl in onze huidige wereld lastiger is. "Er komt veel meer informatie op ons af dan enkele decennia geleden. Je kan en moet meer keuzes maken", klinkt het. "Ook de gemiddelde mens heeft het daarbij al eens moeilijk en plooit zich op zichzelf terug. Rolpatronen van man en vrouw, werkgever en werknemer zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Vroeger was de wereld veel statischer."

Meer dan vroeger?

Er is echter weinig bewijs dat op dit moment autisme vaker voorkomt dan vroeger. Autisme kan nu beter, nauwkeuriger en sneller opgespoord worden. Vooral bij personen met een normale begaafdheid, die camouflerende en compenserende strategieën ontwikkelen, wordt autisme nu beter onderkend.