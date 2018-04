42.000 extra jobs afgelopen jaar

In een jaar tijd zijn er in ons land bijna 42.000 jobs bijgekomen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), waarover de kranten van De Persgroep berichten. "De stijging zit voor meer dan negentig procent bij voltijdse en deeltijdse jobs van meer dan twee derde", vertelt minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld).

De RSZ heeft de cijfers vrijgegeven voor het vierde kwartaal van vorig jaar. Er kwamen 41.961 banen bij ten opzichte van een jaar eerder. Bij het kabinet van De Block stellen ze vast dat de lijn al een tijdje naar omhoog gaat. "Sinds de start van de regering-Michel zijn er in totaal 143.233 jobs bijgekomen." Het grootste deel van de nieuwe jobs vinden we terug in de private sector.

De Block ziet in de cijfers het bewijs dat de taxshift van de regering-Michel nieuwe banen oplevert. Sinds dit jaar is de volgende fase van de taxshift in werking. "De verdere verlaging van de patronale lasten tot 25 procent zien we nog niet in de cijfers. We kunnen dus verwachten dat de positieve evolutie op de arbeidsmarkt zich blijft voortzetten."