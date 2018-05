40 mensen vast in attractie Bellewaerde

In het pretpark Bellewaerde in Ieper zitten al sinds een uur geleden een 40-tal mensen vast in een attractie. Die blokkeerde terwijl de inzittenden op vier meter hoogte zaten. Ze worden op dit moment één voor één door de brandweer verlost.

Rond kwart voor twee deze middag blokkeerde de 16 meter hoge draaiende toren El Volador in Bellewaerdepark. De veertig inzittenden hebben ongeveer een half uur op de brandweer moeten wachten op zo'n vier meter hoogte.

Intussen zijn de brandweer en de hulpdiensten ter plaatse. Alle inzittenden worden één voor één geëvacueerd. De laatste geëvacueerden zullen rond kwart voor drie geholpen worden, ze hebben dan ongeveer een uur vast gezeten.

De brandweer zorgt ook voor opvang en water.