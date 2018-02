40 maanden geëist tegen relschopper

Het Brusselse parket heeft een celstraf van veertig maanden gevorderd tegen een jongeman die betrokken was bij de rellen die op 25 november plaatsvonden op de Louizalaan en aan de Naamsepoort. De jongeman, de 19-jarige B.M., had de toegangspoortjes van een winkel vernield, met een ijzeren staaf op een politiecombi geslagen en verschillende voorbijgangers aangevallen. B.M. bekende de feiten en zei dat hij zich had laten meeslepen door het groepsgevoel.

Op 25 november 2017 vond op het Poelaertplein een betoging plaats tegen de slavernij in Libië. Die mondde echter uit in rellen, waarbij het zowel op de Louizalaan als aan de Naamsepoort tot confrontaties kwam met de politie en verschillende winkels werden vernield.

Voorbijgangers aangevallen De jongeman die vandaag terechtstond, had daarbij de toegangspoortjes van een winkel vernield, en samen met een groep jongeren een politiecombi omsingeld en met een ijzeren staaf op het voorportier en de voorruit geslagen. Bovendien had hij samen met andere relschoppers drie voorbijgangers aangevallen. Eén van die voorbijgangers was op de grond gewerkt en had verschillende trappen moeten incasseren.

"Veel spijt van" Het parket tilt zwaar aan de feiten en eist een celstraf van veertig maanden. B.M.'s advocaat wees erop dat de jongeman nog nooit in aanraking was gekomen met het gerecht en bij de politie meteen de feiten had toegegeven.

"Hij heeft zich laten meeslepen door het groepsgebeuren en heeft er enorm veel spijt van", klonk het. "Hij staat op het punt een profcontract te ondertekenen bij een Belgische voetbalclub en een strafrechtelijke veroordeling zou zijn toekomst kunnen hypothekeren. Daarom pleit ik voor een opschorting of een werkstraf." Het vonnis valt op 2 maart.

