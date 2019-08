4 verdachten opgepakt in Niel na smokkel van 1,2 ton cocaïne

In het Antwerpse Niel zijn maandag vier verdachten opgepakt in het kader van een grote cocaïnevangst. De vier werden gearresteerd in een loods waar net een container met ruim 1,2 ton coke was binnengebracht vanuit het havengebied.

De container met de enorme hoeveelheid drugs werd dit weekend onderschept in de Waaslandhaven, maar de federale politie besliste om hem niet meteen in beslag te nemen en hem slechts onder observatie te plaatsen. Maandag kwam een vrachtwagenchauffeur de container oppikken.

De politie volgde het voertuig naar Niel, naar een loods in de Potaardestraat. Daar troffen de speurders drie twintigers en een zestiger aan. De verdachten werden opgepakt en zijn intussen door de onderzoeksrechter aangehouden voor mededaderschap aan invoer en handel van verdovende middelen en voor deelname aan een criminele organisatie. Vrijdag verschijnen ze voor de raadkamer.

