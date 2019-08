4 van de 5 rijstroken op Antwerpse Ring richting Gent versperd in Berchem

De avondspits in en rond Antwerpen is volledig in de soep aan het lopen. Na verschillende kleinere incidentjes kwam het in Berchem rond tien na drie tot een ongeval met een vrachtwagen en drie auto’s richting Gent. Slechts één van de vijf rijvakken is vrij. De takeling zal lang duren. De Liefkenshoektunnel richting Gent is tijdelijk tolvrij gemaakt maar ook daar is één rijstrook versperd door een defect voertuig.

Om een nog onbekende reden is een truck tegen drie personenwagens geknald ter hoogte van Berchem richting Gent. De vrachtwagen staat schuin over vier rijvakken en moet getakeld worden, net zoals de drie andere betrokken voertuigen.

“Het was al een moeilijke dag in Antwerpen”, zegt Peter Bruynickx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Wellicht door het slechte weer en verschillende kleinere ongevalletjes. De files waren al aan het oplopen vooraleer de avondspits begon. Het ongeval met de vrachtwagen heeft alles volledig in de war gebracht. Wij raden aan om uit de buurt te blijven van de Antwerpse Ring. Ook op de toegangssnelwegen is het al aanschuiven. Mensen die echt in Antwerpen moeten passeren, stellen hun vertrek beter uit.”

Liefkenshoektunnel

De Liefkenshoektunnel richting Gent is tolvrij gemaakt als alternatieve route richting Gent. Maar ook daar is er hinder omdat een defect voertuig één van de rijstroken verspert.

Het verkeer op lange afstand van Hasselt naar Gent wordt aangeraden via Brussel om te rijden.