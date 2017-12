4 overvallen op 24 uur in Halle-Vilvoorde

De afgelopen 24 uur zijn in het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde vier overvallen gepleegd. Bij één daarvan kon de dader opgepakt worden na een achtervolging, waarbij ook een politiehelikopter werd ingezet. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde.

De eerste overval vond gisterennamiddag plaats in Dilbeek. Daar stapten twee overvallers een apotheek binnen, bedreigden de aanwezige personeelsleden met een mes, en gingen er vervolgens te voet van door met de inhoud van de kassa.

Omstreeks 20 uur volgde een overval op een nachtwinkel in Sint-Genesius-Rode. Daar kwam een man de winkel binnen met een handvuurwapen en riep dat hij geld wilde. Hij bewoog zich naar de uitbater, die zich probeerde te verdedigen en de overvaller probeerde te ontwapenen. Dat lukte niet, waarna de overvaller ongeveer 300 euro kon buitmaken.

Ook vandaag

Deze ochtend rond 6 uur overvielen twee daders dan een krantenwinkel in Wemmel. De winkel was nog maar net open toen het tweetal binnenstapte en de uitbater bedreigde. Die uitbater kreeg ook verschillende klappen en raakte lichtgewond. De buit bleef weliswaar beperkt tot ongeveer 100 euro wisselgeld.

In Asse tenslotte werd een vrouw rond 10 uur het slachtoffer van een sacjacking. De vrouw was op de bus aan het wachten toen uit een andere bus een passagier door de chauffeur uit het voertuig werd gezet, omdat hij moeilijkheden veroorzaakte.

De man stak de straat over, kwam bij de vrouw staan en trok op brute wijze haar handtas af, waarna hij er vandoor ging. Een getuige zette meteen te voet de achtervolging in, en al snel kwamen ook verschillende politievoertuigen en een helikopter ter plaatse. De verdachte, een 18-jarige man uit Dison, kon uiteindelijk opgepakt worden in een doodlopend straatje.