4 op de 10 gaan akkoord: langer werken om pensioenen te betalen

39 procent van de Vlamingen vindt dat we langer moeten gaan werken om de pensioenen in de toekomst betaalbaar te houden. Dat blijkt uit een peiling in het kader van ‘De Stem van Vlaanderen’ van Het Laatste Nieuws en VTM NIEUWS.

58 procent van de Vlamingen vindt dan weer dat we niet langer moeten werken dan nu, vier procent heeft geen uitgesproken mening. Bart De Wever zei gisteren in Terzake dat langer werken in de toekomst onvermijdbaar zal zijn, maar die mening vindt niet bij alle partijen bijval.

Hoogste pensioenen

De meerderheid van de Vlamingen vindt langer werken dus niet dé oplossing om de pensioenen betaalbaar te houden. Ruim 72 procent zegt zelfs dat de laagste pensioenen verhoogd moeten worden door de hoogste te verlagen. Ook dat blijkt uit ‘De Stem van Vlaanderen’.

(Lees verder onder de video)

Het Standpunt

Over die laatste stelling vroegen wij ook de mening van de Vlaamse partijvoorzitters in 'Het Standpunt'. Daaruit bleek dat enkel Wouter Beke (CD&V) en Gwendolyn Rutten (Open Vld) niet willen dat de hoogste pensioenen moeten verlaagd worden om de laagste te verhogen.

Intussen vulden al meer dan 700.000 Vlamingen 'De Stem van Vlaanderen' in. Ook u kan hier deelnemen aan de stemtest en ontdekken welke politicus u bent.