4 op de 10 automobilisten rijden te snel langs wegenwerken

4 op 10 automobilisten rijden te snel langs wegenwerken. Dat blijkt uit recente metingen. De wegpolitie controleerde vorige zomer bijvoorbeeld 31.597 wagens ter hoogte van de wegenwerken op de E40 in Ternat: maar liefst 10.437 (33%) lapte de opgelegde snelheidsverlaging aan zijn laars. Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts lanceert een campagne die bestuurders oproept om zich aan de snelheidslimiet te houden.

Een aanzienlijk deel van de chauffeurs rijdt te snel langs werven op onze wegen, zo blijkt uit recente metingen. Vorige maand werden 17.451 voertuigen betrapt op te hoge snelheid aan de wegenwerken op de E40 in Affligem: 45% van het gecontroleerde totaal. "Terwijl er gecontroleerd werd, waren er op hetzelfde moment arbeiders aan het werk vlak naast de rijbaan", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. "Levensgevaarlijk voor zowel de chauffeurs als voor de wegenwerkers die zich uitsloven".

"We communiceren zoveel mogelijk over alle werven en de te verwachten hinder, dus niemand heeft een excuus om de snelheidslimiet te overschrijden. We gaan die limiet ook handhaven". Gaat Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) verder.

Campagne

Een nieuwe campagne wil dat hardrijders hun hart tonen voor de hardwerkende wegenwerkers. Op de affiches prijken twee medewerkers van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de slogan "We zijn weg van jou". "Elke werf is mensenwerk: uitgevoerd door mannen en vrouwen die moeilijk werk doen, vaak 's nachts of in het weekend", zegt Weyts. "De wegenwerkers doen er alles aan om de werken zo snel mogelijk op te leveren. Het minste wat we hen verschuldigd zijn is respect: voor hen en voor de snelheidslimiet die dient om hen te beschermen".

Handhaving

Er zijn dit jaar 32 grote autosnelwegwerven gepland. Al deze werven worden ook op de weg tijdig aangekondigd, precies om de veiligheid van de weggebruikers en de aanwezige arbeiders bij wegenwerken te verhogen. Dat gebeurt aan de hand van de dynamische verkeersborden, vaste borden en indien nodig digitale tekstkarren. Daarnaast neemt AWV steeds verkeers- en snelheidsremmende maatregelen zoals het verlagen van de maximale snelheid, asverschuivingen, smallere rijstroken, …

De politie zal de snelheid aan de werfzones controleren met een mobiele 'superflitspaal', via controle met bemande voertuigen, maar ook met mobiele trajectcontrole.