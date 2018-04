4 militairen gewond bij ongeluk met raket

Op het munitiedepot in Bertrix, in de Ardennen, zijn vier militairen gewond geraakt bij een ongeluk met een raket. Drie van hen zijn lichtgewond. Een militair is zwaargewond, maar stabiel.

Het ongeluk gebeurde tijdens een controle. De raket heeft de lanceerbuis verlaten, maar is niet ontploft. Een van de militairen is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Defensie communiceert voorlopig niet over zijn verwondingen. Drie anderen militairen liepen verwondingen op aan het oor.

De politie en een MUG-team waren volgens de militaire woordvoerder snel ter plaatse. Het onderzoek loopt nog.