4 mensen opgepakt bij actie Peterbospark

Bij de grootscheepse controleactie in de Peterboswijk in Anderlecht zijn vier personen opgepakt. Dat meldt de lokale politie Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst). Drie personen werden bestuurlijk aangehouden en één gerechtelijk, omdat hij een aanzienlijke hoeveelheid drugs bij had. Geen van de vier wordt echter in verband gebracht met de incidenten van de voorbije weken waarbij agenten bekogeld werden en een ploeg controleurs van de MIVB werd aangevallen.

De Peterboswijk kwam de voorbije weken en dagen meermaals in de actualiteit door verschillende incidenten. Zo opende het Brusselse parket sinds eind december al een tiental opsporingsonderzoeken voor poging tot doodslag op agenten naar aanleiding van de incidenten waarbij agenten bekogeld werden.

In die onderzoeken werd al één verdachte onder aanhoudingsbevel geplaatst maar nadien vrijgelaten door de raadkamer.

Eerdere incidenten

Zondagavond werden drie controleurs van de MIVB aangevallen door een groep jongeren. De controleurs kregen daarbij klappen en hun tablet werd gestolen. Maandag werd ook een cameraploeg van de VRT het doelwit van jongeren die stenen gooiden.

De voorbije weken hield de politie Brussel Zuid ook al verschillende controleacties. De actie van vandaag, die plaatsvond van 10.30 uur tot 18.00 uur, kaderde in die aanpak maar er namen wel meer politieagenten aan deel dan gewoonlijk. Die controleerden niet alleen iedereen op straat, ook verschillende appartementsgebouwen werden doorzocht. Zo controleerde politie onder meer de daken, op zoek naar voorwerpen die als projectiel konden gebruikt worden.

Proces-verbaal

In totaal werden 60 personen en 50 wagens aan een grondige controle onderworpen. Naast de vier arrestaties die uitgevoerd werden, stelde de politie nog drie processen-verbaal op voor GAS-boetes en werden vijf voertuigen getakeld.

Politiehelikopter hangt boven Anderlechtse probleemwijk Peterbos. @VTMNIEUWS pic.twitter.com/ykzVHrg3WX — Patrick Van Gompel (@PVanGompel) April 25, 2018

