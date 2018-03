4 leden meisjesbende voor jeugdrechter

Vier minderjarige leden van de Brugse meisjesbende 'Zehbi’s' moeten zich binnenkort voor de jeugdrechter verantwoorden. Begin dit schooljaar veroorzaakte een Instagramaccount van de meisjes heel wat opschudding. Ze sloegen leeftijdsgenootjes in elkaar en plaatsten daar filmpjes van online.

De daders zijn meisjes van amper veertien, vijftien en zestien jaar die zichzelf de 'Zehbi’s' noemden. Ze filmden hoe ze leeftijdsgenoten schopten en in elkaar sloegen aan het station van Brugge, verschillende beelden hebben ze ook op sociale media gezet. Heel wat scholieren durfden niet meer in de buurt van het station te komen. Een aantal ouders heeft ook een klacht ingediend.

De politie heeft verschillende meisjes ondervraagd. De leidster van de bende werd tijdelijk in een halfopen jeugdinstelling geplaatst, en drie andere meisjes werden tijdelijke voorwaarden opgelegd door de jeugdrechter.

Ondertussen is het onderzoek volledig afgerond en kan de zaak ten gronde worden behandeld. “De jeugdrechter werd voor vier meisjes gevorderd”, zegt Fien Maddens van het Brugse parket. “Ze worden beschuldigd van slagen en verwondingen, belaging en eventueel bendevorming.”

Verschillende straffen

Een datum voor de zitting van de jeugdrechtbank is er nog niet. De jeugdrechter kan de meisjes een berisping of huisarrest geven, maar de rechter kan hen ook verplichten om een soort werkstraf van opvoedkundige aard uit te voeren. Ook een therapeutische behandeling behoort tot de mogelijkheden, in uitzonderlijke gevallen kan de rechter hen ook in een pleeggezin of een instelling plaatsen.

