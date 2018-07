4 kinderen bijna verdronken terwijl ouders winkelden

Vier kinderen zijn gisteren in Blankenberge bijna verdronken toen ze zonder begeleiding in zee gingen zwemmen. Het viertal tussen de tien en elf jaar werd verrast door de sterke stroming en negeerde de bevelen van de strandredders. De ouders waren op dat moment niet aanwezig, meldt Het Nieuwsblad.

De redders hadden de vier al eerder aangemaand om voorzichtig te zijn, maar de kinderen negeerden hun aanmaningen. Het ging mis toen de jonge tieners werden verrast door de strakke wind van vijf beaufort, laag water en een sterke stroming, zegt hoofdredder Tom Cocle in de krant.

Kopje-onder

Een kind met een arm in het gips ging tientallen meters ver de in zee plots kopje-onder. Vier redders konden het kind ternauwernood redden. Een ander kind verdronk bijna tussen de rotsen van een golfbreker. Een redster kon zich nog tussen de rotsen gooien en het kind boven water houden terwijl de golven over de twee sloegen. In totaal werden zeven redders ingezet.

In shock

De geredde kinderen waren in shock en liepen schaafwonden op. Eens terug op het strand, bleek er van de ouders geen spoor. Twee van hen waren aan het winkelen, een ander ouderpaar zat op de dijk. De ouders kregen een fikse uitbrander, niet alleen van de redders, maar ook van de politie. Ze excuseerden zich en dropen af.

Levensgevaarlijk

De redders en politie willen iedereen nogmaals op het hart drukken dat het levensgevaarlijk is om kinderen alleen te laten zwemmen in zee. “We hebben de ouders duidelijk gemaakt dat ze enorm veel geluk gehad hebben. Dit had veel erger kunnen aflopen, fataal zelfs”, zegt Cocle nog.