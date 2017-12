4 keer meer illegalen op snelwegparkings

Het aantal overtredingen op de vreemdelingenwetgeving op snelwegparkings is op vijf jaar tijd verviervoudigd van 173 in 2012 tot 650 in 2016. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Barbara Pas (Vlaams Belang) opvroeg bij Binnenlandse Zaken. Het betreft meestal mensen die geen geldige verblijfspapieren hebben en dus illegaal in ons land verblijven. Pas vraagt dat het uitwijzingsbeleid een versnelling hoger schakelt.

“Iemand die opgepakt wordt en illegaal in het land verblijft moet ook effectief worden uitgewezen. Vandaag blijven meer dan tachtig procent van de bevelen om het land te verlaten zonder gevolg, waardoor men het signaal de wereld instuurt dat men in dit land geen opsluiting of repatriëring hoeft te vrezen”, aldus Pas. Vooral de E40-as blijft een populaire plek voor transitmigranten.

Uit de cijfers blijkt ook dat het aantal beschadigingen aan voertuigen en diefstallen verdubbeld is, en dat het aantal gevallen van fysieke agressie eveneens steeg. “De incidenten blijven zich opstapelen, de angst moet opnieuw van kamp veranderen. Niet de truckers maar de criminelen moeten schrik hebben”, aldus Pas.

(foto archief)