4 keer meer dataverbruik in buitenland

We hebben vorige zomer vier keer zoveel mobiel internet gebruikt in het buitenland dan het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers die VTM NIEUWS opvroeg bij het Belgisch Instituut voor Telecommunicatie. Sinds vorig jaar hoef je niet langer meer te betalen om te roamen in andere landen binnen de Europese Unie.

Sinds 15 juni 2017 mogen de mobiele operatoren niet langer een toeslag aanrekenen aan hun klanten in de 28 landen van de Europese Unie. Roam Like at Home, kortweg RLAH, is de naam voor de nieuwe Europese regelgeving voor roamingtarieven.

Meer klachten

Toch heeft de ombudsman van Telecom het afgelopen jaar het aantal klachten rond roaming zien toenemen. Een deel van de mensen laat zich namelijk verrassen omdat ze niet altijd weten waar de roaming nu precies is afgeschaft. Volgens de ombudsman wordt daar nochtans voldoende over gecommuniceerd door de operatoren.

Wie dus twijfelt, checkt voor het vertrek naar het buitenland best nog eens de website van zijn of haar telecomoperator.

