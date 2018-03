4 Hells Angels blijven aangehouden

Vier van de zeven aangehouden Hells Angels blijven nog aangehouden, waaronder de 'president' van de Genkse Hells Angels. Dat heeft het federaal parket bevestigd. Twee anderen krijgen uitstel, zij weten dinsdag meer. De zevende verdachte stond onder elektronisch toezicht en is vrijgelaten onder voorwaarden.

Vorige week heeft de federale gerechtelijke politie massaal invallen gedaan in de clubhuizen van de Hells Angels. Meer dan vijftig wapens werden in beslag genomen, waaronder een raketlanceerder. Daarnaast vonden ze kogelwerende vesten, politielogo’s die je ergens op kan naaien en mutsen van de politie. Verder vonden ze nazi- en SS-attributen. Ze troffen ook hasj en speed aan. In totaal namen ze 10.000 euro cash in beslag.

Bij de huiszoekingen werden twaalf mensen opgepakt. Drie van hen werden onmiddellijk na verhoor weer vrijgelaten en vijf mensen werden aangehouden. Over de vier andere personen werd nog geen beslissing genomen.

