4 gewonden na achtervolging in Lendelede

Op de Rijksweg in Lendelede is gisterenavond rond 22 uur een zwaar ongeval gebeurd. Een wagen die verschillende verkeersovertredingen beging, werd door een politiewagen gevolgd. Daarna kwam het tot een botsing met een ander voertuig. Verschillende mensen raakten daarbij gewond. De bestuurder van de aanrijdende wagen heeft een positieve ademtest afgelegd, dat bevestigt het parket van Kortrijk aan VTM NIEUWS.

Gisterenavond vond in Ingelmunster een ruzie plaats in de familiale sfeer. Een man (afkomstig uit Avelgem en ongeveer 48 jaar oud) reed daarna met zijn wagen weg, richting Lendelede. Een politiewagen kwam de auto per toeval tegen en doordat de bestuurder verschillende verkeersovertredingen beging en agressief met zijn wagen reed, besloot de politie de auto te volgen.

In Lendelede ging de man langs de foute kant een rotonde op, waardoor het tot een botsing kwam met een andere wagen. Het aanrijdende voertuig is daarbij in de gracht beland en de bestuurder (een vrouw van 50 jaar) raakte lichtgewond. Zijn passagier was even in levensgevaar, maar dat gevaar is vannacht geweken. De bestuurder legde na het ongeval een positieve ademtest af. Het aangereden voertuig kwam aan de overkant van de weg terecht, de twee inzittenden van die wagen zijn lichtgewond.

Kort voor de crash was er al een lichtere aanrijding, maar de bestuurster van dat voertuig raakte niet gewond, aldus het parket.