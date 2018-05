4 doden bij schietpartij Luik

Bij een schietpartij in Luik zijn vier doden gevallen, onder wie de dader. Hij schoot eerst op twee politieagenten en gijzelde daarna een poetsvrouw. De twee vrouwelijke agenten zijn overleden. Het derde slachtoffer, een man van 25, zat in de auto. De schutter zelf kon door de politie neergeschoten worden.

Rond 10.30 uur hoorden verschillende mensen schoten in de Rue des Augustins. Een man pakte daar het dienstwapen af van een agente. Hij schoot daarna de politieagente en haar collega neer. Twee andere agenten raakten gewond. Nadien schoot hij een passagier in een voorbijrijdende auto neer. De dader ging op de vlucht en gijzelde een poetsvrouw in het Wahalyceum. In de inkomhal kon hij uiteindelijk geneutraliseerd worden door de politie.

Onderzoek naar terreur

De dader is Benjamin H., een 36-jarige man uit Rochefort. Hij zou "Allahu Akbar" geroepen hebben. Het federaal parket is een onderzoek naar terreur gestart. Het Crisiscentrum meldt dat het dreigingsniveau niet verhoogt en op niveau twee blijft.

Ouders ongerust

VTM NIEUWS-journaliste Rosalie Pieters zegt dat het moeilijk bewegen is in de stad, omwille van de perimeter. Veel ongeruste ouders zijn er op zoek naar hun kinderen. De politie zegt wel dat de kinderen allemaal veilig zijn. Ze werden geëvacueerd naar ander scholen.

Het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken volgt de situatie op de voet en vraagt de omgeving te vermijden. Premier Michel, maar ook ministers Jan Jambon (N-VA) en Koen Geens (CD&V) zijn onderweg naar Luik. Ook koning Filip komt later deze middag aan.

