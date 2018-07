4 doden bij ongeval N49 Maldegem

Bij het dodelijk ongeval op de N49 in Maldegem zijn vier doden gevallen. Dat bevestigt het parket aan VTM NIEUWS. Een vrachtwagen reed er in op een file, er raakten in totaal zes voertuigen betrokken.

Het ongeval vond plaats op het kruispunt van Celieplas in Adegem. De politie en het parket onderzoeken nog de precieze omstandigheden van ongeval. De chauffeur van vrachtwagen was niet onder invloed van alcohol of drugs.

De burgemeester van Maldegem, Marleen Van den Bussche vraagt dat er maatregelen worden getroffen aan het kruispunt in kwestie.