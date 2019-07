39,9 graden in Kleine Brogel, warmterecord verpulverd

In Kleine Brogel is vandaag een temperatuur van 39,9 graden Celsius gemeten dat is de hoogste temperatuur ooit in ons land. Dat bevestigt weerman David Dehenauw op Twitter.

David Dehenauw van het KMI volgt de temperaturen in ons land uiteraard op de voet. Eerder vandaag werd in Kleine Brogel al de warmste temperatuur gemeten: omstreeks 14.30 was het er 38,8 graden. Dat record werd later op de de dag nog verpulverd. De kaap van 40 graden werd net niet gerond.Het is de warmste temperatuur ooit gemeten in ons land.

38,9 graden in Kleine Brogel tot nu toe. Hoogste Belgische temperatuur ooit is een feit. Later meer — David Dehenauw (@DDehenauw) July 24, 2019