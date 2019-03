3.900 klimaatjongeren in Louvain-la-Neuve

Op de klimaatbetoging in Louvain-la-Neuve heeft de politie 3.900 betogers geteld. Dat zegt ze aan VTM NIEUWS. Vorige week waren er in Antwerpen - de stad waar kopstukken Anuna De Wever en Kyra Gantois meeliepen - 3.000 jongeren.

Het is al de negende donderdag op rij dat de jongeren op straat komen. Dit is de eerste keer dat de betoging in een vakantie plaatsvindt.

Elke week kiest de klimaatbeweging een nieuwe stad in België om het zwaartepunt van de betogingen te verleggen. Ten opzichte van vorige week zijn een duizendtal op straat gekomen. De opkomst is groter dan verwacht.