380 banen op de tocht bij Medtronic

Het bedrijf Medtronic, gespecialiseerd in medische technologie, wil zijn distributiecentrum in Opglabbeek sluiten. Er staan 380 banen op de tocht, zo hebben directie en vakbonden vandaag samen aangekondigd.

Vanuit Opglabbeek wordt allerhande apparatuur voor operaties verdeeld over heel Europa. Die activiteiten zullen naar Heerlen in Nederland verhuizen, ten vroegste in de tweede helft van dit jaar. Hierdoor zullen 380 werknemers – zowel arbeiders, bedienden als mensen met een interimcontract – hun baan verliezen.

Vandaag werd de intentie tot collectief ontslag aangekondigd in Opglabbeek. Maandag zullen directie en vakbonden de informatie- en consultatieprocedure opstarten die is voorzien in de wet-Renault. “Dat gaat over een aantal vergaderingen”, aldus Christel Evers van de socialistische transportarbeidersbond BTB-ABVV. “Dan gaan we beginnen met een sociaal plan voor die 380 werknemers.”

Strijden voor goed sociaal plan

De aankondiging dat het distributiecentrum van Opglabeek waarschijnlijk de deuren sluit, kwam hard aan bij de werknemers, maar helemaal verrast waren ze niet. Dat werd vernomen bij de vakbonden.

Zij zien geen hoop meer voor de site, maar zullen strijden voor een zo goed mogelijk sociaal plan voor de getroffen mensen. Een aantal zou mogelijk in Heerlen aan de slag kunnen, al moet er rekening gehouden worden met andere loon- en arbeidsvoorwaarden.

Niet geheel onverwacht

“Het was absoluut geen leuke aankondiging”, bevestigd Jos van Hout van de christelijke bediendenbond LBC-NVK. “ De mensen reageerden uiteraard emotioneel, maar ze namen alles bij elkaar genomen het nieuws vrij rustig op”. Dat bevestigd ook Evers. “Het kwam hard aan bij de werknemers, maar het was niet geheel onverwacht.”

Zowel de ochtend- als de namiddagploeg werd na de aankondiging naar huis gestuurd, maar de vakbondsvrouw verwacht dat ze maandag gewoon weer aan het werk zullen gaan.

Cardinal Health

Er vielen eigenlijk twee beslissingen samen. Midden vorig jaar verkocht Medtronic een deel van de producten die vanuit Opglabbeek werden verdeeld aan het Amerikaanse Cardinal Health. Dat bedrijf heeft nu beslist de distributie in eigen handen te nemen. “Dat zal niet vanuit België gebeuren, maar waarschijnlijk vanuit Nederland”, aldus beide vakbondsmensen.

Medtronic besliste daarop dat de distributie van de overige producten zal worden overgeheveld naar het andere distributiecentrum in Heerlen. “Medtronic heeft geoordeeld dat wat er overbleef, niet voldoende was en economisch niet interessant genoeg om er twee distributiecentra voor te behouden”, aldus Van Hout.

Medtronic heeft in België nog een verkoopkantoor in Jette. Daar werken zowat 200 mensen.