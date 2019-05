37 zeehondenpups gered uit handen van smokkelaars, opnieuw vrijgelaten in het wild

Onder groot gejuich van dierenrechtengroepen zijn vandaag in China 37 zeehondenpups opnieuw vrijgelaten in het wild. De bedreigde dieren waren gered uit handen van smokkelaars.

De gevlekte zeehondenpups werden drie maanden geleden ontdekt in een schuurtje in een afgelegen boerderij aan de kust bij Dalian.

Veel van de jonge wilde dieren waren uitgehongerd en stervende. Ze waren gevangengenomen door smokkelaars die hen wilden inzetten voor entertainment in aquariums en bassins in bijvoorbeeld winkels en restaurants. Acht verdachten zijn gearresteerd in de zaak.

Eerder deze maand werden al 24 geredde zeehondenpups vrijgelaten, vandaag volgden nog eens 37 dieren. 29 pups konden uiteindelijk niet meer gered worden. Zij waren amper twee weken oud toen ze bij hun moeders werden weggerukt en overleefden hun ontvoering uit de zee niet.

De bewuste gevlekte zeehondensoort werd ooit opgejaagd voor gebruik in de traditionele Chinese geneeskunde. Nu is het een beschermde soort in het land, maar nog erg vaak worden jonge dieren bij hun moeders weggehaald om allerlei commerciële plekken te bevoorraden.

“Jammer genoeg voedt de groeiende obsessie in China om zeediersoorten zoals zeehonden en schildpadden in gevangenschap te houden deze natuurcriminaliteit”, stelt Peter Li van Humane Society International. “Met veel dierenleed en dodelijke slachtoffers tot gevolg”, zucht hij.