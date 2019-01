37 patiënten geëvacueerd na brand in ziekenhuis Zottegem

In het Elisabethziekenhuis in Zottegem zijn vannacht 37 mensen geëvacueerd na een brand. Dat bevestigt de brandweer aan VTM NIEUWS. Het ging om een brand in een technische ruimte die gepaard ging met veel rookoverlast. Er raakte niemand gewond.

De brand ontstond iets na twee uur vannacht en het medisch rampenplan werd van kracht. De brand was snel geblust, maar de rook was zo hevig dat 37 patiënten naar andere afdelingen in het ziekenhuis moesten worden overgebracht.

Die kunnen voorlopig nog niet terug naar hun kamer. Het ziekenhuis zoekt een oplossing voor hen.