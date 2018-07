37 gevangenen opnieuw in cel

In de gevangenis van Antwerpen hebben 37 gedetineerden een tijd geweigerd om weer naar hun cel te gaan na de wandeling deze morgen. Intussen zit iedereen terug binnen, meldt Olivier Michiels van het Gevangeniswezen.

De gedetineerden mochten deze morgen een wandeling maken, maar toen ze rond 11.15 uur terug naar hun cel moesten, weigerden 37 van hen naar binnen te gaan. Aanleiding is de cipiersstaking, die al meer dan twee weken aansleept.

"De situatie is onhoudbaar geworden", vertelt een gevangenen telefonisch aan Het Laatste Nieuws. "De temperatuur in de cellen loopt op tot 30 graden. Wij mogen één keer per week douchen. Om de drie tot vier dagen mogen wij onze cel eens verlaten voor een uur. De rest van de tijd zitten wij binnen. Dit is onmenselijk en onhoudbaar."

Het Laatste Nieuws schrijft dat de gevangenen met een hongerstaking zijn begonnen, maar dat kan het Gevangeniswezen "noch bevestigen, noch ontkennen". "Het gevangenispersoneel en de directie hebben met hen onderhandeld, waarna ze in de vooravond terug naar binnen zijn gegaan", zegt Olivier Michiels.