37 arrestaties na rellen in Brussel

De politie heeft na de verschillende rellen in Brussel in totaal 37 arrestaties verricht. Dat meldt de Brusselse korpschef Michel Goovaerts. Een 20-tal personen werd ook al geïdentificeerd, maar werd nog niet opgepakt of verhoord. De ‘Most Wanted’-lijst wierp trouwens ook zijn vruchten af: acht van de negen mensen op die lijst werden geïdentificeerd.

Onze hoofdstad werd in november drie keer opgeschrikt door rellen. Zo liep op 11 november een viering van voetbalsupporters uit de hand na afloop van de kwalificatiewedstrijd voor het WK-voetbal tussen Marokko en Ivoorkust.

Drie dagen later braken er rellen uit aan het Muntplein na een bijeenkomst van de Franse sociale mediaster 'Vargasss92'. Op 25 november waren er voor een derde keer rellen op de Louizalaan na een manifestatie tegen slavernij in Libië. De relschoppers richtten telkens grote vernielingen aan. Ze staken wagens in brand, sloegen etalages aan diggelen en plunderden ook tientallen winkels.

Most Wanted

Van die honderden relschoppers werden afgelopen maand uiteindelijk 36 relschoppers opgepakt. Eén persoon werd tweemaal opgepakt, wat het aantal gerechtelijke arrestaties op 37 brengt. Voor de rellen van 11 november werden twaalf meerderjarigen en zes minderjarigen opgepakt, voor de rellen van 15 november elf minderjarigen en één meerderjarige en wat de rellen van 25 november betreft, werden vier meerderjarigen en drie minderjarigen opgepakt.

Een 20-tal personen werd ook al geïdentificeerd, maar werd nog niet opgepakt of verhoord. Vijfendertig verdachten konden nog niet geïdentificeerd worden.

Om de relschoppers te kunnen identificeren, publiceerde de federale politie op haar website ook een zogenaamde ‘Most Wanted’-lijst met foto’s van negen amokmakers. Acht van hen werden effectief geïdentificeerd.

