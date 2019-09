35-jarige vrouw vermoord in Zoersel

In Zoersel in de Antwerpse Kempen is woensdagavond een 35-jarige vrouw om het leven gebracht in een appartement aan de Handelslei. Meteen na de feiten kon een 49-jarige man gearresteerd worden. Volgens buurtbewoners gaat het om de partner van de overleden vrouw, maar dat wordt niet officieel bevestigd.

Politie en hulpdiensten kwamen woensdagavond massaal ter plaatse aan de Handelslei in Sint Antonius (Zoersel) ter hoogte van een dagbladhandel. In een appartement daar werd een 35-jarige vrouw dood aangetroffen, volgens de eerste vaststellingen was ze met geweld om het leven gebracht.

Meteen na de feiten werd een 49-jarige man gearresteerd. Volgens buurtbewoners gaat het om de partner van de overleden vrouw, maar dat wordt niet officieel bevestigd.

Het koppel zou nog maar drie weken geleden in het appartement ingetrokken zijn. Volgens buren gaat het over een appartementsblok waar mensen wonen die begeleiding of toezicht nodig hebben. De lokale politie zou al meermaals ter plaatse zijn geweest voor uit de hand gelopen ruzies en gevechten.