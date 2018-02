33-jarige man veilig teruggevonden

De politie was op zoek naar een 33-jarige uit Lovendegem. De man werd deze morgen rond 10.45 uur voor het laatst gezien aan de instelling ‘De Triangel’ in de Molendreef in Lovendegem. Sindsdien ontbrak elk spoor van hem. Hij had ook dringend medische zorgen nodig.

Er werd een opsporingsbericht verspreid, en niet veel later werd de man veilig teruggevonden. Dat liet Child Focus weten via Twitter.