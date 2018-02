310.000 waterkokers teruggeroepen

De Amerikaanse elektronicareus Whirlpool roept wereldwijd ruim 310.000 waterkokers van het merk KitchenAid terug, omdat het handvat mogelijk zou kunnen loskomen. Dat meldt Whirlpool in een persbericht. Hoeveel apparaten in België teruggeroepen worden, is niet duidelijk.

Het gaat om producten van het model 5KEK1722, gefabriceerd tussen januari 2013 en juni 2017. De recall komt er na klachten van klanten en een interne kwaliteitscontrole, waaruit gebleken is dat het handvat los zou kunnen komen, met risico op verwonding.

Klantendienst contacteren

Whirlpool vraagt klanten om het toestel in kwestie niet meer te gebruiken en de klantendienst te contacteren of de website www.repair.whirlpool.com te bezoeken om na te gaan of hun toestel teruggeroepen wordt. Whirlpool zal betrokken apparaten kosteloos vervangen.