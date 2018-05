300.000 waterflesjes voor 20 km door Bxl

Net als vorig jaar belooft het erg warm te worden voor de 40.000 lopers van de 20 km door Brussel aanstaande zondag 27 mei. De organisatie neemt gelijkaardige voorzorgsmaatregelen en voorziet 300.000 waterflesjes aan de bevoorradingspunten. Dat aantal kan nog eens verhoogd worden met 50.000 flesjes.

De organisatie bereidt zich grondig voor op de hitte en de temperaturen tot 29 graden die dit weekend verwacht worden in België. Op het parcours zullen liefst zeven bevoorradingsposten staan, waarvan zes met waterflesjes en één met Isostar sportdrank. Meer dan 300.000 flesjes water staan klaar om uitgedeeld te worden. Bovendien installeert de brandweer ook nog drie watergordijnen die tussendoor voor verfrissing moeten zorgen.

Veertien keer Rode Kruis

De lopers die tijdens de 20 kilometer door Brussel last krijgen van de hitte of andere blessures kunnen terecht bij de veertien punten van het Rode Kruis die langs het parcours staan. "Voel je je niet klaar of heb je niet genoeg getraind, stap dan liever de 20 km door Brussel of kom volgend jaar goed getraind terug meedoen", zegt de woordvoerder van de 20 km door Brussel, Gauthier Demaret.

De inschrijvingen lopen nog, maar tot nu toe schreven bijna 40.000 lopers van 128 nationaliteiten zich in voor de loopwedstrijd doorheen de hoofdstad.