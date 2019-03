30.000 mensen op Brusselse klimaatbetoging

Er nemen deze middag 30.000 mensen deel aan de nationale klimaatbetoging in Brussel. Dat blijkt uit een officiële telling die de lokale politie via Twitter heeft meegedeeld. Anuna De Wever, boegbeeld van 'Youth for Climate', spreekt zelf van 35.000.

In België wordt de staking gedragen door de organisaties Youth for Climate, Students for Climate, Teachers for Climate, Workers for Climate en Rise for Climate. Voor het eerst riepen ook de vakbonden op om voor het klimaat op straat te gaan. De vakbonden zijn alvast duidelijk aanwezig in de menigte, net als tientallen andere organisaties.

Deze voormiddag vonden er in heel wat steden en gemeenten lokale acties plaats en de mars in Brussel is de afsluiter van de actiedag.