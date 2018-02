3.000 dieren in beslag genomen

De Vlaamse inspectiedienst Dierenwelzijn heeft vorig jaar 3.038 dieren in beslag genomen. Dat zijn er 603 of een kwart meer dan de 2.435 in beslag genomen dieren in 2016. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Gwenny De Vroe (Open Vld) heeft opgevraagd bij minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Uit diezelfde cijfers blijkt ook dat de inspectiedienst jaar na jaar meer controles uitvoert.

Hogere budgetten en een verdubbeling van de capaciteit van de inspectiediensten. Op die manier wil minister van Dierenwelzijn Ben Weyts werk maken van een kordater dierenwelzijnsbeleid. Die inspanningen zijn ook af te lezen in de meest recente cijfers van de inspectiediensten.

Uit cijfers die Open Vld-politica Gwenny De Vroe heeft opgevraagd, blijkt dat het aantal controles door de inspectiediensten in 2017 is gestegen naar 1.982. In 2015 en 2016 ging het achtereenvolgens om 1.631 en 1.786 controles.

Overtredingen tegen Dierenwelzijnswet

De inspectiediensten hebben in 374 gevallen dieren in beslag moeten nemen na overtredingen tegen de Dierenwelzijnswet. Ook dat is een stijging tegenover de 237 inbeslagnames in 2016. In totaal werden daarbij 3.038 dieren in beslag genomen, of een kwart meer dan het jaar voordien.

De dieren die het vaakst in beslag worden genomen zijn honden (1.021), vogels/pluimvee (717) en katten (379). Minister Weyts: "Ook gisteren deed onze inspectiedienst een inval in Wuustwezel. 65 pups en honden werden in beslag genomen. We treden met een versterkt team kordaat op tegen wie niet luisteren wil. Zij riskeren binnenkort ook strengere straffen."