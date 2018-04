300 Telenet-technici leggen werk neer

Driehonderd technici van Telenet hebben vandaag spontaan het werk neergelegd. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Dat doen ze uit ongerustheid over een joint venture tussen Telenet en het Franse Solutions 30. Telenet zal dertig procent van het nieuwe bedrijf in handen krijgen en er driehonderd van zijn werknemers onderbrengen.

De technici in Mechelen-Noord hebben meteen het werk neergelegd na de aankondiging. De technici zullen voor het nieuwe bedrijf werken, maar niet ontslagen worden. Ook zullen ze kunnen werken onder dezelfde arbeidsvoorwaarden.

(Lees verder onder de video)

"Klanten kunnen hinder ondervinden"

Klanten zouden vandaag wel eens hinder kunnen ondervinden. Vooral mensen die vandaag afspraken hebben voor installaties of onderhoud. Voor herstellingen zouden er geen problemen mogen zijn, want die worden uitgevoerd door onderaannemingen. De directie van Telenet zit vandaag nog samen met het personeel, die geen verdere acties uitsluiten.

Mechelen-Noord

De nieuwe joint venture zal installatie- en herstellingsactiviteiten in bedrijven en woningen aanbieden. De omzet moet uiteindelijk zo'n 100 miljoen euro bedragen en er zouden meer dan 1.000 werknemers en contractanten bij het bedrijf werken. Het hoofdkantoor komt op het industrieterrein Mechelen-Noord en zou tegen de zomer volledig operationeel moeten zijn.

300

Van de 650 mensen die vandaag aan de slag zijn voor Janssens Filed Services, de dochter van Solutions 30 in België, zullen er 350 overgeplaatst worden. Telenet levert op zijn beurt 300 werknemers die zich nu al bezighouden met technische interventies bij klanten.

"Voor die mensen zal in eerste instantie niets veranderen. Ze blijven onder meer modems aansluiten of werken op straat uitvoeren", zegt Telenet-woordvoerster Isabelle Geeraerts.