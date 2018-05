30% van verpleegkundigen slikt zelf pillen

Al meer dan acht jaar worden onze ziekenhuizen door de overheid verplicht om met de scalpel door hun budget te gaan. Ze sneden miljoenen euro weg en voerden besparing na besparing door. Voor extra personeel is amper geld. Het Laatste Nieuws keek achter de schermen van de Vlaamse ziekenhuizen, ondervroeg 2.560 verpleegkundigen en stelde een zorgwekkende crisis vast.

Uit de rondvraag, komen drie conclusies naar voren: verpleegkundigen bezwijken onder de hoge werkdruk, ze offeren hun eigen gezondheid op en twijfelen over hun toekomst in de sector.

Werkdruk

88 procent van de respondenten ervaart dagelijks hoge werkdruk en maar liefst 94% zag de werkdruk stijgen de voorbije jaren. Zo goed als iedereen (97%) vindt dat de hoge werkdruk een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van de zorg. Zes op de tien verpleegkundigen kunnen de patiënten slechts sporadisch de zorg geven die ze willen, en één op de vijf kan de patiënten nooit de zorg geven die ze willen geven.

Gezondheidsklachten

Bijna vier op de tien verpleegkundigen (37 procent) heeft dagelijks last van fysieke of mentale ongemakken door het werk. 76 procent van hen ervaart rugpijn, 70 procent ervaart mentale vermoeidheid. Drie op de tien verpleegkundigen nemen dagelijks of wekelijks medicatie om die fysieke of mentale ongemakken op te vangen.

Twijfels over toekomst

Zes op de tien respondenten hebben de voorbije twee jaar overwogen om te stoppen omwille van de werkdruk. 85 procent van de verpleegkundigen zag de voorbije maanden meerdere collega’s stoppen omwille van de werkdruk.

Oproep en enquête

De krant lanceerde een oproep waarin gevraagd werd ervaringen te delen. Daarop kreeg ze 123 reacties. Achttien verpleegkundigen uit die groep werden nadien uitgebreider geïnterviewd. Ook de grootste beroepsvereniging NVKVV, de grootste vakbond ACV en de koepel van ziekenhuizen Zorgnet mochten hun kijk op de problematiek geven. Op basis van die info werd een online enquête opgesteld, waar 2.560 verpleegkundigen uit ziekenhuizen aan deelnamen.