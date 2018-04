30 motards brengen gepest meisje naar school

Dertig motards uit heel België hebben gisteren een minderjarig, gepest meisje naar haar middelbare school in Luik geëscorteerd. Ze stopten ook aan haar vorige school, van waaruit nog steeds pesterijen komen. “We gingen de dialoog aan én gaven het zelfvertrouwen van het meisje een boost”, klinkt het.

Een 17-jarig meisje dat al ongeveer drie jaar gepest wordt, probeerde begin deze maand een einde te maken aan haar leven. Toen vzw Bikers For Children dat hoorde, trommelden ze zo’n dertig leden op om het meisje deze ochtend te escorteren naar school.

Gesprek met de pesters

“Het komt misschien wel intimiderend over”, bevestigen de bikers “maar het moet natuurlijk effect hebben.” “Op de school van het meisje slaagden we erin om een van de pesters, alsook haar moeder en een ouder, bij haar te brengen voor een gesprek. “Op het einde gaven de meisjes elkaar zelfs een knuffel.”

Ook oude pesters bezocht

Vervolgens reden de motorrijders naar de vorige school van de tiener, van waaruit ze momenteel nog steeds gepest wordt. “We hadden er een goed gesprek met de nieuwe directrice”, klonk het. “Het pestende meisje konden we niet spreken, omdat ze nog minderjarig is en omdat er geen toestemming van de ouders was. Maar eventueel zou het later wel nog kunnen.”

Het was de eerste keer dat de Bikers For Children een dergelijke actie deden voor een gepest meisje. “Meestal richten onze acties zich op mindervalide kinderen, of op kinderen die op een of andere manier gestraft zijn door het leven.”

Volgens de bikers stapte het meisje aan het einde van de dag met een lach de school uit. Het doel van de bikers was dan ook bereikt: een dialoog openen en het zelfvertrouwen van het meisje een boost geven.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

Foto: HLN