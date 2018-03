30 jaar voor Belg die moordde in Syrië

De correctionele rechtbank van Mechelen heeft een Syriëstrijder uit het Antwerpse Schoten schuldig bevonden aan terroristische moord. Hij is aan de zijde van Jihadi John te zien in een onthoofdingsvideo en gaat ook zelf tot die daad over. Het gaat om de 38-jarige Arben Imishti. Het federaal parket vorderde dertig jaar cel, de maximumstraf.

De man was niet gemaskerd en kon door de veiligheidsdiensten geïdentificeerd worden als de 38-jarige Schotenaar. Hij gaf verstek voor zijn proces. Familieleden beweren dat hij overleden is maar daar hecht het parket geen geloof aan.

"Het zou niet de eerste keer zijn dat iemand dood wordt verklaard in Syrië, zodat de persoon in kwestie nadien clandestien kan terugkeren naar ons land en zo aan zijn proces kan ontsnappen. Een overlijdensattest hebben we niet gekregen. Het enige bericht omtrent zijn overlijden kwam van een Emir van terreurgroep Islamitische Staat (IS). Hij bracht de familie op de hoogte dat Arben naar het paradijs vertrokken is. Voor ons is dat onvoldoende om zekerheid te hebben omtrent zijn overlijden", zei federaal procureur Antoon Schotsaert.

Onthoofdingsvideo

De feiten dateren van november 2014, amper twee maanden nadat Imishti vertrokken was naar het strijdgebied. De video waarin hij werd herkend, toont de simultane onthoofding van een twintigtal soldaten van het Syrische leger.

De video kreeg bijzondere aandacht van de Belgische veiligheidsdiensten omdat zij meenden een andere Belg te hebben herkend, die uiteindelijk niets met de feiten te maken had. Pas ruim een jaar later kon de Schotenaar geïdentificeerd worden. De man kreeg bij verstek dertig jaar cel en wordt levenslang ontzet uit zijn rechten. De onmiddellijke aanhouding werd uitgesproken.