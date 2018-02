3 pups aangetroffen in kou in park

In het natuurdomein De Gavers in Harelbeke heeft het dierenasiel De Leiestreek drie onderkoelde pups aangetroffen. Een hond had zelfs een gebroken pootje. De honden waren er achtergelaten in de vrieskou. “Iedereen die ons info kan geven over wie deze kleintjes heeft achtergelaten, kan dit anoniem doen bij het asiel van Zwevegem”, klinkt het in een oproep op Facebook.

“De vrijwilligers van het asiel hebben de omgeving uitgekamd, maar mocht u nog een pup vinden, kan u de politie contacteren”, zegt het asiel.

Ze doen ook een oproep om ongewenste puppy’s niet achter te laten, maar binnen te brengen in het asiel. “Als u pups verhandelt, moeten die volgens de wet gechipt en geregistreerd zijn. Pups die u naar het asiel brengt, moeten dat niet zijn. Dus indien u ongewenste pups heeft, breng ze gewoon in het asiel binnen in plaats van ze te dumpen.”